75 Jahre Grundgesetz

Bundesjustizminister Buschmann sagte der "Rheinischen Post", den Deutschen täte ein wenig mehr Verfassungsoptimismus gut. Alljenen, die die Demokratie infrage stellten, empfehle er einen Blick in die Welt: In keinem autoritären Staat könne man besser leben. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Schneider, sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Grundgesetz regele das Miteinander durch Werte wie Fairness, Vielfalt und Zusammenhalt. Deshalb könne man es nicht genug feiern. Der Zentralrat der Muslime erinnerte an den Schutz von Minderheiten und die Religionsfreiheit. Der Vorsitzende Mazyek betonte, dies stehe nicht nur auf dem Papier, sondern müsse immer wieder neu verteidigt und gelebt werden.

In Berlin wird das Inkrafttreten des Grundgesetzes heute mit einem Staatsakt gewürdigt. Der Deutschlandfunk überträgt diesen am Mittag live in seinem Digitalkanal "Dokumente und Debatten".

