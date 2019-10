Mit 28:21 setzte sich Gastgeber Japan am Sonntag (13.10.) gegen das Team aus Schottland durch - und qualifizierte sich damit erstmals für ein Viertelfinale bei einer Rugby-WM. Die Spieler hätten während des ganzen Spiels an die Katastrophe gedacht, die ihr Land getroffen habe - erklärte Michael Leitch, Kapitän des japanischen Rugby-Nationalmannschaft, nach dem Spiel. Mindestens 30 Menschen sind durch den Taifun "Hagibis" ums Leben gekommen.

Die Rugby-Begeisterung in Japan ist noch jung, genauer gesagt ist sie erst vier Jahre alt: "Damals bei der WM 2015 hat Japan recht sensationell Südafrika geschlagen", erklärt Felix Lill, der als Journalist seit vier Jahren in Japan lebt. Auch wenn das Team dann noch in der Vorrunde ausschied - das Interesse der japanischen Zuschauer war geweckt.

Volle Stadien und Public Viewing

Von da an wurde viel über die japanische Rugby-Nationalmannschaft geschrieben und gesprochen, berichtete Lill in der Sendung "Sport am Sonntag". Ganze 90 Prozent der japanischen Bevölkerung wussten laut einer Umfrage kurz vor der WM, dass das Turnier im eigenen Land stattfindet. Die Stadien seien ausverkauft, wer nicht im Stadion sitze, verfolge die Spiele in Bars - auch Menschen, die sich sonst nicht besonders für Sport interessierten.

Der Rugby-Weltverband hoff laut Lill nun, dass sich diese Begeisterung auf den gesamten asiatischen Raum aufweitet - auch um sich im internationalen Kampf um die Aufmerksamkeit der Zuschauer gegen die allgegenwärtige und mächtige Konkurrenz aus dem Fußball behaupten zu können.

