Premiere mit Sandra Hüller

In der Bochumer Jahrhunderthalle beginnt heute die Ruhrtriennale. (Joerg Brueggemann / OSTKREUZ)

Zum Auftakt ist die Premiere des Stücks "I want absolute beauty" mit Schauspielerin Sandra Hüller in der Hauptrolle zu sehen. In der Inszenierung des neuen Intendanten Ivo van Hove mischen sich nach Angaben der Veranstalter Elemente aus Gesang, Schauspiel, Tanz, Musik und Videokunst.

Die Ruhrtriennale findet seit 2002 jedes Jahr in Nordrhein-Westfalen statt. Aufführungsorte sind Industriedenkmäler der Region. Dieses Jahr gibt es 138 Veranstaltungen an zehn Spielstätten in Bochum, Duisburg und Essen.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.