Kulturfestival

Die Programmvorstellung der Ruhrtriennale im Landschaftspark Duisburg-Nord (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Van Hove betonte, das Stück passe zum Motto des Festivals "Longing for Tomorrow"; auch in unsicheren Zeiten müsse man den Blick nach vorne richten. Es wird demnach zwischen dem 3. und dem 11. September in der Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg-Nord aufgeführt. Ein weiterer Höhepunkt des Festivals - so van Hove - sei die vierstündige Performance "Balkan Erotic Epic" von Marina Abramovic. In 13 Szenen erforsche die Künstlerin Erotik, Spiritualität und Rituale.

Rund 600 Künstler aus 43 Ländern

Auf dem Programm der Ruhrtriennale stehen vom 20. August bis zum 20. September insgesamt 114 Veranstaltungen, darunter fünf Uraufführungen und neun deutsche Premieren. Rund 600 Künstlerinnen und Künstler aus 43 Ländern treten auf den Bühnen der zwölf verschiedenen Spielstätten im Ruhrgebiet auf. Darunter sind etwa die Maschinenhalle Zweckel in Gladbeck und das Grillo Theater in Essen.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.