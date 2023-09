Die archäologische Grabungstätte des alten Jericho, Tell es-Sultan, gehört zum Weltkulturerbe. (Unesco / Ministry of Tourism and Antiquities (MoTA))

Das entschied das zuständige Komitee der UNO-Kulturorganisation im saudischen Riad. Tell es-Sultan liegt im palästinensischen Westjordanland und ist mit seiner mehr als 12.000 Jahre alten Geschichte als die älteste und am tiefsten gelegene Stadt der Welt bekannt. Neue archäologische Funde weisen nach Angaben der UNESCO auf eine Kontinuität des palästinensischen Erbes seit Jahrtausenden.

In Israel wurde die Aufnahme Jerichos in die Welterbestätten mit Kritik aufgenommen. Der Abgeordnete Illouz sagte, die UNESCO werde damit der biblischen Bedeutung der Staddt nicht gerecht. Es handele sich um eine Beleidigung für Millionen von Juden und Christen in der ganzen Welt.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.