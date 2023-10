KFOR-Soldaten an einem Straßenkontrollpunkt. (Marjan Vucetic/AP/dpa)

Sie sollten die KFOR-Friedenstruppe im Kosovo um ein Kontingent verstärken, teilte der rumänische Botschafter bei der Nato, Necalescu, im Onlie-Nachrichtendienst X mit. In der vergangenen Woche hatte bereits Großbritannien angekündigt, etwa 600 zusätzliche Soldaten für die KFOR zu entsenden.

An der Grenze Serbiens zum Kosovo war es in den vergangenen Tagen nach US-Angaben zu einem auffälligen Truppenaufmarsch gekommen. Die Regierung im Kosovo befürchtete einen serbischen Einmarsch. Bereits am Sonntag vor einer Woche waren paramilitärische Angreifer aus Serbien in den Norden des Kosovo eingedrungen und hatten sich Gefechte mit der kosovarischen Polizei mit mehreren Toten geliefert.

Das überwiegend von ethnischen Albanern bewohnte Kosovo hatte im Jahr 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, was von Belgrad jedoch nicht anerkannt wird.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.