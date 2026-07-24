Verteidigung

Rumänien hat eine Drohne in seinem Luftraum abgeschossen (Archivbild). (picture alliance / Countrypixel / FRP)

Das Objekt sei über unbewohntem Gebiet zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Bukarest mit. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Mediafax handelte es sich um den ersten Abschuss einer Drohne im rumänischen Luftraum.

Über die Herkunft des Flugobjekts machte das Ministerium zunächst keine Angaben. Rumänien hat eine rund 600 Kilometer lange Grenze zu der von Russland angegriffenen Ukraine. In der Vergangenheit waren mehrere Dutzend russische Drohnen in den rumänischen Luftraum eingedrungen. Um sie abschießen zu können, hat Bukarest erst im vergangenen Jahr gesetzliche Grundlagen geschaffen.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.