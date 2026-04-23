Sieben Minister der sozialdemokratischen PSD traten aus dem Kabinett aus, damit verlor Regierungschef Bolojan die parlamentarische Mehrheit. Zuvor hatte die PSD Bolojan zum Rücktritt aufgefordert. Hintergrund sind seine Pläne zur Kürzung von Staatsausgaben, um das Haushaltsdefizit zu senken.
Ministerpräsident Bolojan kündigte an, Übergangsminister zu besetzen, bis das Parlament ein neues Kabinett bestätigt hat. Die Sozialdemokraten wollen in den kommenden Tagen einen Misstrauensantrag gegen Bolojan einbringen.
Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.