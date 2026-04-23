Sparkurs
Rumänische Regierungskoalition zerbricht nach Streit

In ​Rumänien ist die pro-europäische Regierungskoalition nach einem Streit über den Sparkurs zerbrochen.

    Bukarest: Rumäniens damaliger Interimspräsident Ilie Bolojan bei einer Pressekonferenz im Präsidentenpalast Cotroceni im Februar 2025.
    Rumäniens Premierminister Bolojan. (Vadim Ghirda / AP / dpa / Vadim Ghirda)
    Sieben Minister der sozialdemokratischen PSD traten aus dem Kabinett aus, damit verlor Regierungschef Bolojan die parlamentarische Mehrheit. Zuvor hatte die PSD Bolojan zum Rücktritt aufgefordert. Hintergrund sind seine Pläne zur Kürzung von Staatsausgaben, um das Haushaltsdefizit zu senken.
    Ministerpräsident Bolojan kündigte an, Übergangsminister zu besetzen, bis das Parlament ein neues Kabinett bestätigt hat. Die Sozialdemokraten wollen in den kommenden Tagen ‌einen Misstrauensantrag gegen Bolojan einbringen.
    Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.