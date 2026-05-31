Die im rumänischen Grenzgebiet eingeschlagene Drohne stammt laut einem Expertenbericht aus Russland. (AFP / -)

Das teilte Rumäniens Präsident Dan mit. Demnach soll es sich um das Modell Geran-2 handeln, eine russische Version der vom Iran entwickelten Shahed-Drohne. Laut dem Bericht weisen die Wrackteile kyrillische Schriftzeichen und technische Ähnlichkeiten mit anderen Drohnen auf, die zuvor auf rumänischem Gebiet niedergegangen waren.

Russlands Präsident Putin hatte bezweifelt, dass die Drohne, die am Freitag auf das Dach eines Wohnhauses im rumänischen Galati gestürzt war, aus seinem Land stammen könnte. Der Vorfall war international verurteilt worden.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.