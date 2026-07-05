Cologne Pride 2026 - Parade zum Christopher Street Day (CSD) (dpa / Thomas Banneyer)

Etwa 250 Gruppen und 90 Festwagen zogen durch die Innenstadt. Das Motto lautete: "Für Queer-Rechte - Viele. Gemeinsam. Stark." Die Teilnehmer demonstrierten nach Angaben des Veranstalters für die Rechte und Anliegen der queeren Gemeinschaft und machten auf eine zunehmende Queer-Feindlichkeit aufmerksam. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit mehreren hundert Beamten im Einsatz. Bis zum Nachmittag gab es keine Zwischenfälle.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul sagte der Deutschen Presse-Agentur, er nehme am CSD teil, weil ihm die Anfeindungen zunehmend Sorgen bereiteten. Er wolle zeigen, dass der Teil des Staates, für den er stehe, alle Menschen schütze. Auch weitere Politiker waren bei der Parade, unter anderem von SPD und Grünen.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.