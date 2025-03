Der Anteil von E-Autos an allen Pkw in Deutschland liegt derzeit bei 3,3 Prozent (Archivbild). (dpa / picture alliance / Hendrik Schmidt)

Der Anteil der E-Autos an allen Pkw lag damit bei 3,3 Prozent, wie das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg mitteilte. Die Zahl der Hybridfahrzeuge stieg im vergangenen Jahr um mehr als 22 Prozent an, ihr Anteil betrug 7,2 Prozent.

Insgesamt sind in Deutschland laut KBA knapp 49,4 Millionen Pkw zugelassen.

