Steuerschätzung

Die Einnahmen nur des Bundes liegen im kommenden Jahr etwas höher als bisher erwartet - um rund 700 Millionen Euro über der letzten Prognose vom Mai. Grund dafür sind Änderungen in den Finanzabführungen an die EU.

Lindner mahnt weitere Einsparungen an

Bundesfinanzminister Lindner sagte, es gebe dennoch keine Spielräume für Verteilungspolitik und neue Ausgabenwünsche. Unter anderem wegen höherer Kosten für Bürgergeld und EEG-Umlage wachse das Haushaltsloch sogar. Es müsse im Gegenteil weiter konsolidiert werden. "Nicht jede staatliche Leistung wird noch möglich sein."

Der Finanzminister dämpfte Erwartungen an baldige Regierungsbeschlüsse in der Sozialpolitik. "Es mangelt nicht an Ideen. Woran es mangelt, ist Einvernehmen in der Regierungskoalition", sagte er. Der FDP-Chef sagte, die Regierung sei nun in dem von ihm geforderten "Herbst der Entscheidungen" angekommen. Er forderte erneut eine Stärkung des wirtschaftlichen Wachstums, um die Finanzlage des Staates zu verbessern.

Noch immer Lücke in Haushaltsplanung

Fast 490 Milliarden Euro will die Ampel-Regierung im nächsten Jahr ausgeben, mehr als ein Zehntel davon auf Kredit. Das erlaubt zwar die Schuldenbremse. Opposition, Rechnungshof, Bundesbank und Ökonomen halten Lindners Zahlenwerk aber trotzdem für unseriös oder unrealistisch.

Bislang klafft im Haushalt 2025 eine Finanzierungslücke von rund 2,5 Milliarden. Jetzt spricht Lindner von einem "einstelligen Milliardenbetrag als Handlungsbedarf, der aber näher bei zehn als bei eins ist".

