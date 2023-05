Energiekosten und Ukraine-Krieg

Teure Energie: Wegen der hohen Kosten gab es in vielen europäischen Ländern über 140.000 Firmenpleiten. (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Nach einer Studie der Wirtschaftsauskunftei "Creditreform", gab es in den 14 westeuropäischen EU-Ländern sowie Norwegen, der Schweiz und Großbritannien rund 140-tausend Firmenpleiten. In Osteuropa erhöhte sich die Zahl auf über 60-tausend, das ist ein Zuwachs um mehr als 50 Prozent. Der Forschungsleiter der Creditreform, Hantzsch, erklärte, das Ende der Corona-Pandemie sei der Beginn eines kurzen Wirtschaftsaufschwungs in Europa gewesen, bevor er durch den Krieg in der Ukraine wieder abgewürgt worden sei. Die folgende Energiekrise habe die Wirtschaft unvorbereitet und mit voller Wucht getroffen.

