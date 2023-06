Zehntausende Menschen feiern die Pride-Parade in Tel Aviv. (AP / Ohad Zwigenberg)

Mit Regenbogenflaggen und bunten Kostümen versammelten sie sich an der Strandpromenade und zogen ausgelassen durch die Straßen. Dabei wurde für die gleiche Rechte von Lesben, Schwulen, Bi-, Transsexuellen und queeren Menschen demonstriert. Die liberale Küstenmetropole gilt als Hochburg der Szene im Nahen Osten.

Die Pride-Feiern finden in diesem Jahr vor dem Hintergrund massiver innenpolitischer Spannungen wegen der geplanten Justizreform in Israel statt. Die LGBTQ-Gemeinschaft befürchtet eine Verschlechterung ihrer Rechte. Mehrere Minister in der Regierung in Israel sind offen homophob.

