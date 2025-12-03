Aufnahmeprogramm

In Deutschland sind weitere Afghanen gelandet. (KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Wie eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums mitteilte, waren 104 Frauen und 89 Männer an Bord eines Charterflugs. Nach ARD-Informationen landeten sie aus der pakistanischen Hauptstadt Islamabad kommend in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Sie würden nach der Landung in eine Erstunterkunft bei Hannover gebracht.

Bis zu 1.900 Afghanen warten in Pakistan noch auf eine Ausreise nach Deutschland. Frühere Bundesregierungen hatten ihnen nach der Rückeroberung Afghanistans durch die Taliban Schutz in Deutschland zugesagt. Es handelt sich dabei unter anderem um frühere lokale Mitarbeiter von Bundeswehr und anderen deutschen Stellen.

