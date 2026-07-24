Waldbrand an der Atlantikküste (picture alliance / MAXPPP / GUILLAUME BONNAUD)

Es seien unter anderem Campingplätze und weitere Ferienunterkünfte im Norden von Cap Ferret geräumt worden, teilten die Einsatzkräfte mit. Der jüngste Brand war gestern in der Nähe der Bucht von Arcachon ausgebrochen, seither sind nach offiziellen Angaben rund 30 Quadratkilometer Land verbrannt. Starker Wind erschwere die Löscharbeiten. Innenminister Nuñez erklärte, in Frankreich seien seit Jahresbeginn mehr als 12.500 Waldbrände registriert worden.

In Süd- und Westeuropa sind derzeit mehrere tausend Kräfte gegen das Feuer im Einsatz. Betroffen sind unter anderem die italienischen Inseln Sizilien und Sardinien sowie die Region Kalabrien. In Spanien wurde wegen eines Waldbrands nördlich von Madrid die Schnellzugstrecke zwischen der Hauptstadt und Barcelona vorübergehend gesperrt.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.