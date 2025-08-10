Die Polizei sprach auf Anfrage des MDR von einem "friedlichen Verlauf". Es sei gelungen, die gegnerischen Lager zu trennen. Im vergangenen Jahr war der CSD in Bautzen von massiven rechtsextremen Protesten und Drohgebärden begleitet worden. Deshalb hatte sich die sächsische Polizei in diesem Jahr nach eigenen Angaben auf einen größeren Einsatz vorbereitet.
Der Christopher Street Day erinnert an den Widerstand von transgeschlechtlichen und homosexuellen Menschen. Im Jahr 1969 protestierten sie gegen staatliche Willkürmaßnahmen in der Christopher Street in New York.
