Sachsen
Rund 3.000 Menschen bei CSD in Bautzen

Im sächsischen Bautzen haben sich laut Polizei insgesamt rund 3.000 Menschen an einer bunten Parade zum Christopher Street Day beteiligt. An einer rechtsextremen Gegendemonstration nahmen demnach rund 450 Menschen teil.

    Der Demonstrationszug des 3. Christopher Street Day in Bautzen unter dem Motto „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch in Bautzen!“ macht am Bautzner Reichenturm halt und feiert eine Kundgebung.
    3. Christopher Street Day in Bautzen (picture alliance / dpa / Daniel Wagner)
    Die Polizei sprach auf Anfrage des MDR von einem "friedlichen Verlauf". Es sei gelungen, die gegnerischen Lager zu trennen. Im vergangenen Jahr war der CSD in Bautzen von massiven rechtsextremen Protesten und Drohgebärden begleitet worden. Deshalb hatte sich die sächsische Polizei in diesem Jahr nach eigenen Angaben auf einen größeren Einsatz vorbereitet.
    Der Christopher Street Day erinnert an den Widerstand von transgeschlechtlichen und homosexuellen Menschen. Im Jahr 1969 protestierten sie gegen staatliche Willkürmaßnahmen in der Christopher Street in New York.
    Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.