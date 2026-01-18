Pro-Palästina und Pro-Israel
Rund 3.000 Menschen bei Demonstrationen in Leipzig

In Leipzig sind pro-palästinensische und pro-israelische Demonstrationen linker Gruppen ohne größere Zwischenfälle zu Ende gegangen.

    Auf einer Straße stehen sehr viele Menschen, einige tragen israelische Flaggen und Banner. Am Rand stehen viele Polizisten.
    Linke Szene ruft zu mehreren Demos in Leipzig auf: Polizei im Großeinsatz (IMAGO / EHL Media)
    Allerdings wurde ein Team des MDR aus der propalästinensischen Kundgebung heraus angegriffen, wie der Sender berichtete. Zudem sei Pyrotechnik gezündet worden. Die Polizei griff des Weiteren wegen Verstößen gegen das Vermummungsverbot ein.
    Im Stadtteil Connewitz waren mehrere Versammlungen verschiedener Lager der linken Szene angemeldet. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und trennte die unterschiedlichen Lager räumlich. Insgesamt wurden mehr als 3.000 Demonstrierende gezählt.
    Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.