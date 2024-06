Gesellschaft

Großkundgebung gegen Rechtsextremismus in Hamburg (picture alliance / dpa / Markus Scholz)

Zu der Kundgebung rund um die Binnenalster hatte ein Bündnis aus Gewerkschaften, Verbänden und Religionsgemeinschaften aufgerufen. Zwei Tage vor der Europawahl in Deutschland lautete das Motto: "Rechtsextremismus stoppen – Demokratie verteidigen – Wählen gehen!". Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Fehrs, rief gemeinsam mit dem Landesrabbiner Bistritzky und der Vize-Vorsitzenden des Rats der Islamischen Gemeinschaften in Hamburg, Nas, zu Gewaltfreiheit in politischen Auseinandersetzungen auf.

Für heute wurden weitere Kundgebungen gegen Rechtsextremismus angemeldet - unter anderem in Berlin, München, Köln, Dresden und Leipzig.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.