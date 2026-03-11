Der iranische Geheimdienstminister Esmaeil Khatib auf einem Archivfoto von November 2025. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Iranian Presidency)

Das Geheimdienst-Ministerium in Teheran erklärte, sie hätten im Auftrag von Israel und den USA gehandelt. Unter den Festgenommen sei auch ein Ausländer. Die Identität oder Nationalität der Person wurden nicht genannt. Insgesamt gab es den Angaben zufolge seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe mehr als 80 Festnahmen wegen des Vorwurfs der Zusammenarbeit mit ausländischen Staaten. Im Iran kann für Spionage die Todesstrafe verhängt werden.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.