Besucher des Highfield-Festivals blicken auf ein Riesenrad, an dem Flammen zu sehen sind. (- / spm-gruppe / dpa / -)

Darunter seien vier Polizisten. Nach ersten Erkenntnissen seien alle leicht verletzt durch Rauchgas. Das Deutsche Rote Kreuz meldet allerdings zwei Schwerverletzte.

Das Unglück geschah auf dem Highfield-Festival bei Großpösna in Sachsen. Den Polizeiangaben zufolge gerieten zwei Gondeln eines Riesenrades am Abend in Brand. Die Gondeln standen lichterloh in Flammen, wie Reporter berichten. Nach Angaben der Feuerwehr ist die Lage inzwischen unter Kontrolle.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.