Pro-Palästina und Pro-Israel

Allerdings wurde ein Team des MDR aus der propalästinensischen Kundgebung heraus angegriffen, wie der Sender berichtete. Zudem sei Pyrotechnik gezündet worden. Die Polizei griff des Weiteren wegen Verstößen gegen das Vermummungsverbot ein.
Im Stadtteil Connewitz waren mehrere Versammlungen verschiedener Lager der linken Szene angemeldet. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und trennte die unterschiedlichen Lager räumlich. Insgesamt wurden mehr als 3.000 Demonstrierende gezählt.
