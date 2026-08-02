Liechtenstein

Rund 31.000 Datensätze von Gesellschaften, Stiftungen und Treuhänderschaften wurden gestohlen. Die Regierung in Vaduz teilte mit, Ziel sei das "Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen" gewesen. Dieses Register war 2021 zur Verhinderung von "Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung" eingerichtet worden.
Der Angriff habe sich bereits in der Nacht zu Donnerstag ereignet. Die Regierung richtete einen Krisenstab ein.
Der Angriff habe sich bereits in der Nacht zu Donnerstag ereignet. Die Regierung richtete einen Krisenstab ein.
Das Fürstentum gehört gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf zu den reichsten Ländern der Welt. Einer der erfolgreichsten Wirtschaftszweige sind Finanz- und Bankdienstleistungen.
Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.