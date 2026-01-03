Stromausfall im Südwesten Berlins

Grund sei der sehr aufwendige Bau von Ersatzleitungen nach dem Brand einer Kabelbrücke über den Teltow-Kanal, teilte ein Sprecher der Firma Stromnetz mit. Rund 10.000 Haushalte hoffe man bereits bis zur kommenden Nacht wieder mit Strom versorgen zu können. Von dem großflächigen Stromausfall sind derzeit rund 45.000 Haushalte und 2.000 Gewerbebetriebe betroffen.
Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Beim Staatsschutz ging inzwischen ein Bekennerschreiben ein. Dieses werde derzeit geprüft, teilte die Polizei mit.
