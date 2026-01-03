Stromausfall im Südwesten Berlins
Rund 35.000 Haushalte voraussichtlich mehrere Tage ohne Elektrizität

Der Stromausfall im Südwesten Berlins wird nach Einschätzung des Netzbetreibers für rund 35.000 Haushalte voraussichtlich noch bis nächsten Donnerstag andauern.

    Ein Passant steht während eines Stromausfalls im Südwesten Berlins im Licht eines Hilfepunkts der Feuerwehr.
    Nach dem Brand einer Kabelbrücke ist im Südwesten Berlins der Strom ausgefallen. (Sebastian Christoph Gollnow / dpa /)
    Grund sei der sehr aufwendige Bau von Ersatzleitungen nach dem Brand einer Kabelbrücke über den Teltow-Kanal, teilte ein Sprecher der Firma Stromnetz mit. Rund 10.000 Haushalte hoffe man bereits bis zur kommenden Nacht wieder mit Strom versorgen zu können. Von dem großflächigen Stromausfall sind derzeit rund 45.000 Haushalte und 2.000 Gewerbebetriebe betroffen.
    Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Beim Staatsschutz ging inzwischen ein Bekennerschreiben ein. Dieses werde derzeit geprüft, teilte die Polizei mit.
    Diese Nachricht wurde am 03.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.