Die ostukrainische Stadt Charkiw ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs häufig Ziel von Bomben geworden (Archivfoto). (Evgeniy Maloletka / AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Wie ein Sprecher der örtlichen Behörden mitteilte, wurden nach ersten Erkenntnissen zwölf Orte in vier Bezirken der Stadt getroffen. Mehrere Wohngebäude seien in Brand geraten. Auch an anderen Orten in der Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst. In Kupjansk wurde ein Mensch bei russischen Luftangriffen getötet, die mehrere Wohnhäuser zerstörten. Auch aus Sumy wurden russische Luftangriffe gemeldet. Beim Einschlag zweier Raketen seien zwei Menschen verletzt worden, hieß es. Präsident Selenskyj sagte, Russland höre nicht auf, gezielt Wohngebiete anzugreifen.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.