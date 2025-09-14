Tag des Denkmals

Neben Kirchen, Synagogen, Schlössern, Burgen und Industrieanlagen können die Besucherinnen und Besucher auch Denkmale erkunden, die sonst verschlossen bleiben. Dazu zählen ehemalige Stollen, Dombauhütten oder ein Nato-Waffenlager. Geplant sind zusätzlich tausende Veranstaltungen und Denkmal-Touren in allen Regionen des Landes, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Bonn mitteilte. Der "Tag des offenen Denkmals" gilt als das größte bundesweite Kulturevent.
