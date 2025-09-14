Tag des Denkmals
Rund 6.000 historische Bauwerke stehen Besuchern heute offen

Beim bundesweiten "Tag des offenen Denkmals" können heute 6.000 historische Bauwerke erkundet werden.

    Besucher vor dem Schloss Reinhardsbrunn in Thüringen.
    Besucher des Schlosses Reinhardsbrunn in Thüringen am Tag des offenen Denkmals. (picture alliance / dpa / Bodo Schackow)
    Neben Kirchen, Synagogen, Schlössern, Burgen und Industrieanlagen können die Besucherinnen und Besucher auch Denkmale erkunden, die sonst verschlossen bleiben. Dazu zählen ehemalige Stollen, Dombauhütten oder ein Nato-Waffenlager. Geplant sind zusätzlich tausende Veranstaltungen und Denkmal-Touren in allen Regionen des Landes, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Bonn mitteilte. Der "Tag des offenen Denkmals" gilt als das größte bundesweite Kulturevent.
    Diese Nachricht wurde am 14.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.