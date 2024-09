Papst Franziskus feiert eine Messe im Tasitolu-Park in Dili. (AFP / DITA ALANGKARA)

Nach Angaben des Vatikans nahmen rund 600.000 Menschen an dem Gottesdienst in einem Stadion in der Hauptstadt Dili teil. Das entspricht gut der Hälfte der Bevölkerung Osttimors. In der ehemaligen portugiesischen Kolonie sind von den rund 1,5 Millionen Einwohnern fast alle katholischen Glaubens. Osttimor ist erst seit 2002 unabhängig und damit einer der jüngsten Staaten der Welt.

Morgen reist der Papst nach Singapur weiter. Vorherige Stationen seiner Asienreise waren Indonesien und Papua-Neuguinea.

