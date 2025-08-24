Immer wieder treffen Taifune auf Vietnahm - hier ein Foto von 2022. (AFP / Nhac Nguyen)

Nach Angaben von Meteorologen bewegt sich "Kajiki" mit Windgeschwindigkeiten von rund 175 Kilometern pro Stunde langsam über dem Südchinesischen Meer auf Vietnam zu. Bis der tropische Wirbelsturm heute auf Land trifft, werde er noch an Stärke zunehmen, so die Experten. Es müsse mit starkem Regen und Überschwemmungen gerechnet werden.

Vor Vietnam wird der Taifun den Berechnungen zufolge die chinesische Hainan-Insel treffen. Dort wurden laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua mehr als 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht. In der Stadt Sanya mussten demnach vorübergehend Schulen, Büros und Geschäfte geschlossen und der öffentliche Nahverkehr eingestellt werden.

