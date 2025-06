Deutscher Mühlentag

Rund 600 historische Mühlen öffnen für Besucher

Am heutigen Pfingstmontag öffnen wieder zahlreiche Mühlen in ganz Deutschland ihre Türen für Interessierte. Beim Deutschen Mühlentag gewähren in diesem Jahr rund 600 historische Wind-, Wasser-, Dampf- und Motormühlen den Besuchern Einblicke in das alte Müllerhandwerk.