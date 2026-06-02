Das geht aus dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervor. Demnach waren im vergangenen Jahr rund 53 Prozent der Erwachsenen betroffen. Männer waren mit fast 63 Prozent deutlich häufiger übergewichtig als Frauen mit knapp 44 Prozent. Übergewicht wird nach dem so genannten Body-Mass-Index bestimmt, bei dem das Körpergewicht durch das Quadrat der Körpergröße geteilt wird. Die Weltgesundheitsorganisation stuft Erwachsene mit einem BMI über 25 als übergewichtig und mit einem Wert über 30 als stark übergewichtig ein. Als stark übergewichtig beziehungsweise adipös galten den Angaben zufolge rund 18 Prozent der Erwachsenen in Deutschland.
Das Durchschnittsgewicht stieg im Vergleich zur Erhebung vor vier Jahren leicht an. Frauen sind den Angaben zufolge im Schnitt 1,66 Meter groß und wiegen 69,7 Kilogramm, Männer kommen auf 1,79 Meter und 86,5 Kilogramm.
Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.