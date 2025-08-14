Alleine in der Stadt Novi Sad wurden nach Angaben von Präsident Vucic über 60 Zivilisten und mehrere Polizisten verletzt. Auch in der Hauptstadt Belgrad und in anderen Orten gab es Proteste vor Zentralen der Regierungspartei SNS. Vucic kündigte als Reaktion ein noch härteres Vorgehen gegen die Demonstranten an.
Seit Monaten wird gegen die serbische Regierung, die weit verbreitete Korruption und für mehr Rechtsstaatlichkeit demonstriert. Auslöser war der Einsturz eines Bahnhofsvordachs im November in Novi Sad mit 16 Toten.
14.08.2025