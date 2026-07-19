Nordafrika
Rund 70 Waldbrände in Algerien in den vergangenen Tagen ausgebrochen

In Algerien haben Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen landesweit gegen rund 70 Waldbrände gekämpft.

    Rauch und Flammen steigen aus einem Waldbrand in der Nacht auf.
    Waldbrände in der Nähe der algerischen Großstadt Blida. (picture alliance / Anadolu / Hamza Zait)
    Derzeit seien etwa 30 noch nicht unter Kontrolle, teilte die Zivilschutzbehörde des nordafrikanischen Landes mit. Besonders betroffen sei Skikda an der Mittelmeerküste. Die Trockenheit in Algerien wird aktuell von einer Hitzewelle begleitet. Laut den meteorologischen Behörden werden in den kommenden Tagen mancherorts Temperaturen von bis zu 49 Grad Celsius erwartet.
    In Spanien sind nordöstlich der Hauptstadt Madrid bereits 13.000 Hektar bei einem Waldbrand zerstört worden.
    Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.