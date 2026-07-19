Nordafrika

Derzeit seien etwa 30 noch nicht unter Kontrolle, teilte die Zivilschutzbehörde des nordafrikanischen Landes mit. Besonders betroffen sei Skikda an der Mittelmeerküste. Die Trockenheit in Algerien wird aktuell von einer Hitzewelle begleitet. Laut den meteorologischen Behörden werden in den kommenden Tagen mancherorts Temperaturen von bis zu 49 Grad Celsius erwartet.
In Spanien sind nordöstlich der Hauptstadt Madrid bereits 13.000 Hektar bei einem Waldbrand zerstört worden.
Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.