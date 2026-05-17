Das biblischen Leitwort und Motto des 104. Deutschen Katholikentags "Hab Mut, steh auf!" vor dem Kiliansdom in Würzburg. (picture alliance / epd-bild / Daniel Peter)

Das habe die Erwartungen übertroffen, teilte das Zentralkomitee der deutschen Katholiken mit. Würzburg sei damit der meistbesuchte Katholikentag seit 2018. Im Abschlussgottesdienst appellierte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Wilmer, an die Teilnehmer, sich für Frieden in der Welt einzusetzen. In seiner Predigt hob er unter anderem die Situation im Bürgerkriegsland Sudan hervor und bezeichnete sie als "größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit".

Der Katholikentag hatte am Mittwoch begonnen und stand unter dem Motto "Hab Mut, steh auf!". Ausrichter des nächsten Katholikentags 2028 ist Paderborn.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.