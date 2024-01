Massenproteste gegen Rechtsextremismus

In Hamburg haben laut Polizei mindestens 30.000 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. (Jonas Walzberg / dpa / Jonas Walzberg)

Für Sonntag ist unter anderem eine Großdemonstration in München geplant. Insgesamt sind rund 90 Kundgebungen angemeldet.

In Hamburg hat eine Demonstration gegen Rechtsextremismus am Freitagabend so viel Zulauf erhalten, dass die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen vorzeitig abgebrochen werden musste. Die Hamburger Polizei hatte unter anderem die Sorge geäußert, dass Menschen im dichten Gedränge in die Alster stürzen könnten. Die Organisatoren nannten 80.000 Teilnehmer, die Polizei 50.000. Angemeldet worden waren rund 10.000 Demonstranten. Zu der Kundgebung hatte ein Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Kulturschaffenden, Wirtschaftsverbänden, Parteien und Vereinen aufgerufen.

Zu einer vergleichbaren Veranstaltung gegen Rechtsextremismus kamen in Münster nach Polizeiangaben mehr als 10.000 Menschen. Auch aus anderen Städten wurden Demonstrationen gemeldet, bei denen der Zulauf deutlich über die erwartete Teilnehmerzahl hinausging.

Auslöser für die seit Tagen anhaltenden Kundgebungen ist ein Bericht über ein Treffen von AfD-Vertretern und CDU-Mitgliedern mit Rechtsextremisten Ende November. Dabei sei auch über Pläne für eine Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen worden.

