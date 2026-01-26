Betroffen sind derzeit insbesondere die Bundesstaaten Tennessee, Mississippi, Texas und Louisiana. Insgesamt wurde in mehr als 20 Bundesstaaten der Notstand ausgerufen. Landesweit fielen rund 11.500 Flüge aus. In New York City starben fünf und im Bundesstaat Louisiana zwei Menschen vermutlich an Unterkühlung. Aus Texas wurden drei weitere Todesopfer gemeldet.
Der Sturm bewegt sich vom Süden in den Nordosten der USA. Meteorologen rechnen mit Temperaturen von bis zu minus 40 Grad. Die Katastrophenschutzbehörde Fema stellte in den betroffenen Bundesstaaten Hilfsgüter bereit; auch Such- und Rettungsteams sind in Bereitschaft
Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.