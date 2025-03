Im Jahr 2024 wurde rund eine Millarde Euro für Lobbyarbeit ausgegeben. (IMAGO / Steinach / IMAGO / Sascha Steinach)

In einem Bericht des Bundestages werden für 2024 finanzielle Aufwendungen in Höhe von mehr als 910 Millionen Euro aufgelistet. Der Gesamtbetrag dürfte laut dem Bericht allerdings etwas höher sein, da einige Interessenvertreter von der Eintragungspflicht in das Register des Bundestages ausgenommen sind.

Das Lobbyregister wird seit 2022 geführt. Es soll sichtbar machen, wer Einfluss auf politische Entscheidungen und die Gesetzgebung nimmt.

