Die Regenbogenflagge ist Symbol der queeren Community (IMAGO / Wolfgang Maria Weber )

Etwa 250 Gruppen sowie 90 Festwagen werden durch die Innenstadt ziehen. Die Veranstaltung trägt in diesem Jahr das Motto: "Für Queer-Rechte - Viele. Gemeinsam. Stark." Die Polizei wird nach eigenen Angaben mehrere hundert Kräfte einsetzen, um die Versammlung zu schützen. Sie teilte mit, die queere Community sei weiterhin Ziel von Anfeindungen. Daher werde die Polizei frühzeitig und entschlossen einschreiten, um Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen.

Der Christopher-Street-Day erinnert an das Jahr 1969 in New York. Dort stürmten Polizisten die Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street. Der Einsatz löste einen wegweisenden Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.