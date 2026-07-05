Die Parade zum Christopher-Street-Day in Köln gehört zu den größten Europas (Archivbild). (dpa / Christoph Reichwein)

Etwa 250 Gruppen und 90 Festwagen werden durch die Innenstadt ziehen, die Veranstalter rechnen mit rund einer Million Menschen. Das Motto des CSD lautet in diesem Jahr: "Für Queer-Rechte - Viele. Gemeinsam. Stark." Die Polizei wird nach eigenen Angaben mehrere hundert Kräfte einsetzen. Die Beamten würden frühzeitig und entschlossen einschreiten, um queere Menschen vor Anfeindungen zu schützen, hieß es.

Der Christopher-Street-Day erinnert an das Jahr 1969 in New York. Polizisten stürmten Polizisten damals die Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street. Der Einsatz löste einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.