100 Jahre Radio und seine Kunstformen

Rundfunk als Hörkunst

Schon in den 1930er-Jahren sprach Rudolf Arnheim in seiner Radiotheorie davon, dass der Rundfunk eine „Tugend der Blindheit“ sei und ein eigenes Ausdrucksmittel. Die Spurensuche macht klar, so oft das Medium auch totgesagt war, gedeiht "Radiokunst" nach wie vor.

Von Leonie Reineke | 12.09.2023