Friedenspreis des Deutschen Buchhandels

Rushdie kommt zur Verleihung nach Frankfurt

Der Schriftsteller Salman Rushdie will den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der kommenden Woche in Frankfurt am Main persönlich entgegennehmen. Der indisch-britische Autor sagte der "Welt am Sonntag", die Auszeichnung sei das "Sahnehäubchen, das große Ausrufezeichen" am Ende der Frankfurter Buchmesse.

14.10.2023