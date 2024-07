Ukrainische Soldaten beim Start einer Drohne (Archivbild) (dpa / abaca / Smoliyenko Dmytro / Ukrinform)

Acht davon seien in der Nähe der Stadt Tuapse am Schwarzen Meer abgefangen worden, wo der Ölkonzern Rosneft eine Raffinerie betreibt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur RIA wurde die Raffinerie beschädigt. Es sei ein Feuer ausgebrochen, das aber inzwischen gelöscht werden konnte. Zahlreiche Drohnen wurden laut dem Ministerium über der Region Rostow im Südwesten Russlands abgeschossen. Weitere seien über dem Schwarzen und Asowschen Meer, über der Region Krasnodar sowie in den Regionen Belgorod, Woronesch und Smolensk unschädlich gemacht worden.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.