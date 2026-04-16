Mehrere Städte in der Ukraine, wie hier Dnipro, waren von massiven russischen Angriffen betroffen. (picture alliance / Photoshot)

Auch aus Odessa, Dnipro und Charkiw wurden Angriffe gemeldet. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, Russland habe rund 700 Drohnen sowie Raketen und Marschflugkörper eingesetzt.

Die Ukraine griff ihrerseits Ziele in Russland an. Nach Angaben der Armee wurden ein Hafen in der südrussischen Stadt Tuapse sowie Öllager auf der Halbinsel Krim attackiert. Der Gouverneur der russischen Region Krasnodor meldete, zwei Menschen seien getötet worden. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Dabei greift sie auch Ziele im russischen Hinterland an.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.