Ukraine-Krieg
Russische Angriffe: 18 Tote, mehr als 100 Verletzte

Bei russischen Luftangriffen sind in der Ukraine mindestens 18 Menschen getötet worden. Es gebe mehr als hundert Verletzte, teilten ukrainische Behörden mit. In der Hauptstadt Kiew seien in der Nacht mehrere Wohnhäuser sowie ein Hotel getroffen worden.

    Ein von einem russischen Angriff völlig zerstörtes Haus in der ukrainischen Stadt Dnipro
    Mehrere Städte in der Ukraine, wie hier Dnipro, waren von massiven russischen Angriffen betroffen. (picture alliance / Photoshot)
    Auch aus Odessa, Dnipro und Charkiw wurden Angriffe gemeldet. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, Russland habe rund 700 Drohnen sowie Raketen und Marschflugkörper eingesetzt.
    Die Ukraine griff ihrerseits Ziele in Russland an. Nach Angaben der Armee wurden ein Hafen in der südrussischen Stadt Tuapse sowie Öllager auf der Halbinsel Krim attackiert. Der Gouverneur der russischen Region Krasnodor meldete, zwei Menschen seien getötet worden. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Dabei greift sie auch Ziele im russischen Hinterland an.
    Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.