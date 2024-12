Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Wie der Generalstab in der Hauptstadt Kiew mitteilte, gab es gestern 164 Angriffe des russischen Militärs an verschiedenen Frontabschnitten. Ziele waren demnach inbesondere Torezk, Limansk, Pokrowsk und Kurachowe. Das russische Verteidigungsministerium meldete seinerseits ukrainische Angriffe in der Nähe von Rostow am Don sowie in der Hafenstadt Taganrog am Asowschen Meer. Neun Drohnen seien abgeschossen worden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach unterdessen von 3.000 Soldaten, die Nordkorea im Kampf gegen sein Land bereits verloren habe, weil sie getötet oder verwundet wurden. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Quellen von hohen Verlusten der Nordkoreaner gesprochen.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.