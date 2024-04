Die Luftstreitkräfte der Ukraine melden den Abschuss von 21 Raketen und Drohnen. (Archivbild) (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Der größte Energiekonzern der Ukraine teilte mit, mehrere Menschen seien verletzt worden. Die Luftstreitkräfte in Kiew gaben an, dass 21 von insgesamt 34 Raketen und Drohnen abgeschossen worden seien - unter anderem in den Regionen Lwiw und Dnipropetrowsk. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj wurden auch Einrichtungen getroffen, die für Gaslieferungen in die Europäische Union wesentlich seien.

Zuvor hatte die Ukraine nach eigener Darstellung zwei russische Ölraffinerien und einen Militärflugplatz mit Drohnen angegriffen.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.