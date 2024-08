Ukrainische Feuerwehrmänner versuchen einen Brand nach einem russischen Angriff in der Tschernobyl-Region zu löschen. (AFP / HANDOUT)

Insgesamt seien neun Regionen in der Mitte, im Norden und im Süden des Landes sowie die Hauptstadt Kiew ins Visier genommen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe im Online-Dienst Telegram mit. Drei Raketen und 25 Drohnen habe man abgeschossen. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. In der Region Ternopil wurde ein Treibstofftank in einer Industrieanlage getroffen, auf Fernsehbildern waren schwarze Rauchsäulen zu sehen. Die Behörden forderten die Anwohner auf, in ihren Häusern zu bleiben. Für Kiew war es den Angaben zufolge der bereits fünfte Raketenangriff in diesem Monat. Aus Moskau lag keine Stellungnahme zu den Angriffen vor.

Gestern war die Evakuierung der Industrie- und Bergbaustadt Pokrowsk in der Region Donezk angeordnet worden. Sie bildet laut der ukrainischen Armee einen Schwerpunkt der Gefechte mit russischen Einheiten im Osten des Landes.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.