Angriffe im Schwarzen Meer: Die Ukraine hat eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitrates beantragt. (AFP / STRINGER)

Der geschäftsführende Außenminister Sybiha schrieb auf X, in den vergangenen Tagen habe das russische Militär in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine mindestens drei zivile Frachtschiffe im Schwarzen Meer bombardiert. Dabei habe es Tote und Verletzte gegeben. So wie der Iran die Energietransporte in der Straße von Hormus ins Visier nehme, zielten die russischen Angriffe im Schwarzen Meer auf die globalen Nahrungsmittelmärkte. Gestern habe kein einziges Schiff mehr den ukrainischen Seekorridor passiert. Die Reederei Maersk stellte ihre Tätigkeit im ukrainischen Hafen von Tschornomorsk vorübergehend ein.

Im Schwarzen Meer ist es in den vergangenen Wochen wiederholt zu gegenseitigen Angriffen der Ukraine und Russlands gekommen. Russland wirft Kiew vor, mit zivilen Schiffen militärische Güter zu transportieren.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.