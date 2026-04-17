In weiten Teilen der Region Tschernihiw ist nach einem russischen Angriff der Strom ausgefallen (Archivbild) (Julia Demaree Nikhinson / AP / dpa / Julia Demaree Nikhinson)

Nach Angaben des regionalen Militärverwalters wurden am frühen Morgen mehrere Objekte der Energieinfrastruktur getroffen und in Brand gesetzt. Vorerst gab es keine Berichte über mögliche Verletzte. In der ukrainischen Mitteilung auf Telegram wurden keine Angaben darüber gemacht, welche Waffen bei dem Angriff eingesetzt wurden.

Erst vor knapp zehn Tagen hatte das russische Militär die Energieversorgung von Tschernihiw schwer getroffen. Knapp 340.000 Menschen blieben damals vorübergehend ohne Strom.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.