Russland trifft ein Umspannwerk in der Region Sumy in der Ukraine. Hier ein Foto des Werks aus dem Jahr 2023. (Evgeniy Maloletka / AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Nach Angaben des Energieministeriums in Kiew wurde unter anderem im Gebiet Sumy ein Umspannwerk getroffen. Bis zu 100.000 Menschen seien zeitweise ohne Strom gewesen. Weiter hieß es, Angriffe habe es auch in der Stadt Cherson sowie in den Regionen Poltawa, Tschernihiw, Charkiw, Donezk gegeben. Ziel sei vor allem die Schwächung des ukrainische Energiesystems vor Beginn der Heizperiode. Die russischen Attacken könnten auch eine Antwort auf ukrainische Angriffe gegen die Öl- und Gasindustrie in Russland sein. Durch Drohnentreffer auf russische Raffinerien hat Moskau nach Medienberichten 17 Prozent der Kapazitäten zur Ölverarbeitung verloren. In vielen Regionen herrscht Treibstoffmangel.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.