Nach Angaben der ukrainischen Armee gibt es vermehrt Kämpfe in der Nähe der Stadt Pokrowsk. Mindestens sechs Zivilisten seien bei Angriffen verletzt worden. Durch Luftangriffe seien auch ein Supermarkt zerstört und Wohnhäuser beschädigt worden. Beide Seiten hatten sich bereits in der Nacht zum Freitag gegenseitig mit Dutzenden Drohnen und Raketen angegriffen. In der grenznahen russischen Region Belgorod wurden nach Behördenangaben sechs Menschen getötet. Ukrainische Behörden meldeten ihrerseits in der Region Sumy im Nordosten des Landes mindestens einen Toten und weitere Verletzte . Dort sind die Menschen nahezu täglich russischen Angriffen ausgesetzt.

